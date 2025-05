Cede il tetto, operaio precipita nel vuoto. Ricoverato in gravi condizioni un 57enne

Grave incidente sul lavoro ieri mattina a Rozzano, attorno alle 11.45, in via Leonardo Da Vinci. Un uomo di 57 anni è precipitato dal tetto di un capannone sul quale era salito tramite un’impalcatura. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe messo piede su un lucernario che non ha retto al suo peso, facendolo precipitare nel vuoto per circa sei metri. I soccorsi sono stati immediatamente allertati dal titolare della ditta. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della croce Amica di Basiglio e l’elisoccorso. L’uomo, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dell’Ats, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. A quanto emerso, la vittima sarebbe un parente del titolare dell’azienda. Resta da chiarire il motivo per cui si trovasse sul tetto del capannone. Le autorità stanno inoltre controllando se l’azienda, di recente costituzione, fosse in possesso di tutte le certificazioni necessarie. Quello di ieri è solo l’ultimo episodio di una lunga e drammatica serie di incidenti sul lavoro nella zona. Solo poche settimane fa a Carpiano, un operaio era morto precipitando dal balcone di un quarto piano mentre stava montando delle tende da sole.

Massimiliano Saggese