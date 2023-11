C’è la prima “Call Tech Action“. Al via cinque giorni di incontri

In tema di trasformazione digitale, a Milano al via la prima “Call Tech Action” per formare i professionisti del futuro. Ieri a Palazzo Marino l’assessore allo Sviluppo economico Alessia Cappello e la coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune Layla Pavone hanno presentato la cinque giorni di incontri – dal 27 novembre al 1° dicembre – e un progetto patrocinato dal Comune e promosso da Bocconi, Politecnico e gli operatori e imprenditori del settore Fintech, Insurtech e Proptech.