C’è anche InTec, la scuola del lavoro inclusivo

Fra le esperienze che scriveranno nuove pagine di integrazione a Pioltello, c’è anche quella di InTec, una scuola che punta al lavoro inclusivo, con sede proprio in Cimarosa 1, il condominio in housing sociale del Satellite.

Inaugurata un anno fa con una ciliegina sulla torta: 10 giovani del quartiere melting pot sono diventate software testing, tecnici che vagliano i requisiti dei programmi per computer, e sono entrati in banca Intesa con un forte aiuto dell’istituto di credito in altre importanti aziende.

I giovani occupati sono stati selezionati proprio nel rione che prova a costruirsi un presente un futuro diversi dal passato. Lo spazio di formazione è nel cuore della zona. In campo, anche l’Impronta, specializzata nel sostegno a ragazzi fragili e disabili che aiuta a diventare autonomi grazie a un posto di lavoro.

Da qui nasce anche un nuovo modello di sicurezza, che "si costruisce insieme all’inclusione e al senso di appartenenza a un contesto che si sente proprio", sottolineano le istituzioni. È l’idea che ha guidato il lungo cammino del rione deciso a lasciarsi alle spalle la nomea che l’ha accompagnato per decenni.

Offrire l’opportunità ai giovani che partono svantaggiati di realizzarsi nel campo delle tecnologie digitali e alle imprese di trovare personale oggi difficile da reperire sul mercato è il progetto di scuola-lavoro che coinvolge le nuove generazioni nella città dove 1 su 4 è straniero.

Bar.Cal.