Cavalieri della Repubblica. Anche la senatrice Segre alla cerimonia col prefetto

C’era anche Liliana Segre ieri pomeriggio a Palazzo Diotti per partecipare alla consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, concesse dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. La senatrice a vita ha voluto presenziare alla cerimonia accanto al prefetto Claudio Sgaraglia e alla vicesindaco Anna Scavuzzo per consegnare personalmente l’attestato di cavaliere al luogotenente dei carabinieri Marco Palmieri, che per anni ha coordinato il servizio di tutela che le è stato assegnato nel 2019 dalla Prefettura. Tra i premiati pure il direttore generale di Palazzo Marino Christian Malangone, insignito del titolo di ufficiale, e altri rappresentanti di Arma, Polizia di Stato e Guardia di finanza che si sono distinti per meriti particolari o per la dedizione non comune al lavoro che svolgono quotidianamente. Nell’elenco anche il fondatore dei City Angels Mario Furlan, il dirigente dell’Agenzia delle Entrate Guido Isolabella, la dipendente del Dipartimento finanziario del Ministero dell’Economia Isabella Faraldi, il direttore medico dell’ospedale di Rho Martino Trapani, l’architetto Maria Patricia Urquiola Hidalgo, il musicista Andrea Andreoli e l’ispettore antincendi dei vigili del fuoco Davide Arcangeli.