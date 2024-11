Cavaliere, scienziato girovago. Nuova spedizione in Antartide

Francesco Cavaliere (nella foto), cittadino pievese, è tra i partecipanti alla 40ª spedizione italiana in Antartide per installare un nuovo telescopio. Francesco ormai è un veterano delle spedizioni e anni fa aveva addirittura portato il gonfalone di Pieve Emanuele in quei luoghi lontani.

Insignito nel 2023 della targa Gemelli, Cavaliere fa parte di Solaris, un progetto scientifico e tecnologico finalizzato allo sviluppo di un sistema intelligente di monitoraggio solare ad alte frequenze radio basato su tecniche di imaging a singola parabola. "Combina l’implementazione di ricevitori ad alta frequenza dedicati e intercambiabili su sistemi di piccoli radiotelescopi a parabola singola nei nostri laboratori e in Antartide, da adattare per le osservazioni solari - spiega Cavaliere - Solaris è in grado di eseguire osservazioni continue di imaging solare quasi 20 ore al giorno durante l’estate antartica con un’opacità ottimale del cielo e sarà l’unico impianto solare a offrire un monitoraggio continuo a 100 Ghz. In prospettiva, il prossimo anno abbiamo in programma di replicare le medesime attività anche a Concordia, nel corso della 41esima Spedizione Italiana in Antartide sempre con un sistema analogo".

Cavalieri è stato protagonista di diversi incontri con gli studenti pavesi ai quali ha raccontato i suoi viaggi e gli studi che vengono effettuati. Alcuni anni fa, durante una sua missione sempre in Antartide, ha portato con sé lo stendardo del comune di Pieve Emanuele che gli ha fatto compagnia durante tutta la missione. Ogni viaggio può durare diversi mesi. "Aspettiamo il tuo ritorno per farci raccontare le nuove esperienza", ha detto il sindaco Pierluigi Costanzo che ha incontrato Cavaliere prima della partenza.

Massimiliano Saggese