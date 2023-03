Cava Farsura invasa dai rifiuti tra pic-nic e grigliate abusive

Pulizia alla Cava Farsura da parte dei volontari

Peschiera Borromeo (Milano) – La grigliata dove la faccio? Troppi controlli all’Idroscalo e gli abusivi del barbecue si spostano a Cava Farsura. Ecco come rovinare un angolo di paradiso, una cava privata ma incustodita e accessibile che viene presa di mira soprattutto durante le belle giornate del fine settimana da personaggi che la usano per scampagnate fuori porta con famiglie. Peccato che poi quando se ne vanno lasciano un letamaio sul terreno. Risultato: immondizia ovunque.

È facile vedere lo scempio che avviene nella cava, il fine settimana, sabato ma più frequentemente la domenica: arrivano a decine con tavolini, sedioline, frigo portatili. Accendono i fuochi e si lanciano in maxi grigliate accompagnate da litri di birra. Poi quando cala la sera ed è ora di andare via, terminato l’esodo di rientro sul terreno rimangono le tracce del popolo dei grigliatori incivili. La cava è stata ripulita già due volte dai volontari che ora chiedono alle autorità la chiusura per salvare questo angolo di paradiso ed evitare drammi: qualcuno dopo aver alzato il gomito potrebbe gettarsi in acqua per rinfrescarsi e fare il bagno in cava è molto pericoloso. Le sentinelle dell’associazione Parco Sud ripuliscono la cava Farsura spesso. In poche ore sono stati raccolti alcuni quintali di rifiuti.

“Queste zone sono spesso invase da comitive che danno vita a pic nic e grigliate all’aperto: a prescindere dal fatto che siano autorizzate o meno, nulla lascia pensare però che sia normale lasciare sul posto i rifiuti prodotti - spiegano le sentinelle -. Tanta fatica, tante ore di duro lavoro ma anche di grande soddisfazione. Poi però la settimana seguente siamo certi che tutto tornerà come prima: un letamaio. Questa è una zona naturale molto bella, peccato che nonostante le fototrappole ci sia sempre chi riesce ad abbandonare rifiuti di ogni genere, soprattutto in un canale irriguo che serve ai contadini".

Altro problema segnalato dalla sentinelle è la vicinanza con l’aeroporto. "Col vento questi rifiuti potrebbero finire sulle piste". Insomma, dopo la pandemia che aveva ridotto drasticamente le grigliate abusive ora il problama torna e l’immondizia aumenta.