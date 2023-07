Catenina rubata a Milano: insegue i ladri ma ha la peggio

Ha cercato di riprendersi la collanina d’oro che gli è stata strappata dal collo ma i rapinatori lo hanno preso a calci e pugni spruzzandogli anche spray al peperoncino per farlo desistere. Vittima, un uomo cinese di 41 anni che ha reagito insieme al cognato rincorrendo i banditi. Ma dopo aver avuto la peggio non gli è rimasto altro da fare che chiamare la polizia.

La rapina è avvenuta giovedì alle 21.20 in via Giovanni Battista Morgagni, a due passi da corso Buenos Aires. In base a quanto emerso, la vittima è stata avvicinata da due sconosciuti, presumibilmente nordafricani, che in pochi secondi gli hanno preso la catenina d’oro per poi fuggire. L’uomo era in compagnia del cognato e, insieme a lui, ha inseguito i rapinatori provando a fermarli. Ma i due li hanno picchiati, completando l’opera con lo spray urticante per poi fuggire senza lasciare traccia. Il quarantunenne ha dovuto riunciare al suo gioiello e ha chiamato la polizia. Né lui e né il cognato hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.

È finito invece in manette per tentato furto aggravato in un supermercato di viale Umbria un uomo cingalese di 36 anni regolare e con precedenti, che giovedì poco dopo le 17 ha nascosto nello zaino quattro superalcolici e due rasoi, cercando di uscire senza passare dalle casse. È stato notato da agenti del commissariato Mecenate che lo hanno riconosciuto in quanto frequentatore del Bosco di Rogoredo e lo hanno controllato, trovando nella sua borsa la merce che tentava di rubare.

