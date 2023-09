Cassano, tuffi vietati dal ponte del Pecchio: a nulla servono i divieti e le sanzioni

Cassano d’Adda (Milano) – Tuffi vietati che tanto attirano giovani, ma anche meno giovani, a sfidare il pericolo e le sanzioni amministrative. Hanno suscitato stupore quei tuffi dal ponte Pecchio a pochi passi da una celebrazione religiosa nel ricordo di prigionieri militari lasciati morire di stenti. Oltre al rispetto delle regole imposte dai cartelli che vietano di tuffarsi, era richiesto anche un maggior riguardo a quel rito religioso seguito da molti cittadini.

Sin dagli anni ‘70 mettersi in fila per lanciarsi dal ponte del Pecchio, manufatto di circa 50 metri che collega il centro della città con il parco Isola Borromeo, trampolino per tuffarsi nel canale ex Linificio da una altezza di circa 8 metri, è sempre stata una pratica seguita liberamente dai fruitori dei corsi fluviali cassanesi. Col passare del tempo si è fatta strada la consapevolezza di dover metter un freno alla spregiudicatezza di quei tuffi, considerati pericolosi da molti, ed ecco dunque inserire nel regolamento comunale il divieto.

Decisione che non frena però chi ama sfidare le regole e a nulla servono cartelli, a volte anche la presenza delle forze dell'ordine, che indicano la svolta nel comportamento da adottare sulle rive del fiume, per un tuffo che, secondo alcuni, vale bene il rischio di una sanzione fino a 100 euro. La volontà di tuffarsi non è di casa solo al ponte Pecchio, canali e fiumi non mancano di certo nella città delle acque di Cassano d'Adda. Sono molti i luoghi dove tuffarsi è divertimento molto diffuso. Tuffi che più di una volta si sono, purtroppo, trasformati in tragedie con persone che non trovavano la forza di ritornare a galla una volta in acqua. È lunga infatti la lista che registra vite spezzate.