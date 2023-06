CASSANO D'ADDA, Cercasi gestori per il Parco Belvedere, l'Amministrazione Comunale lancia un avviso pubblico

Gestori per il parco Belvedere cercasi. Tutta in salita la concessione della gestione di quell’area verde in centro città in balia di vandali e senzatetto: pare non vi sia interesse dei privati e nello stesso tempo è fuori portata delle casse comunali per la sua gestione. L’argomento è stato oggetto di una mozione presentata in consiglio comunale dall’opposizione con cui ne chiedono l’apertura: "Dopo infruttuosi tentativi per la sua gestione, è da quasi un anno chiuso e interdetto al pubblico. La chiusura prolungata priva i cittadini delle sue potenzialità". Dopo vari tentativi dal 2004, nel 2016 il parco era stato affidato alla onlus Punto d’Incontro. Nell’accordo figurava la realizzazione, a carico della onlus, di un parco giochi per bambini, impegno non mantenuto e il periodo Covid aveva poi suggerito alla richiesta di rescindere il contratto in anticipo - rescissione non concessa, non prevista in contratto - quindi tempistiche per la naturale scadenza di luglio 2021 mantenute. Progetti per fondi Pnnr bocciati per rilanciare il parco Belvedere ma l’Amministrazione comunale non molla: "A fine ottobre prossimo ci sarà un avviso pubblico per affidare la gestione del parco Belvedere. Nell’immediato abbiamo riteniamo interessante accogliere la proposta di collaborazione per un periodo limitato, fino al 31 ottobre, da parte di chi si è reso disponibile a gestire, a proprie spese, l’apertura e chiusura del parco pubblico, con possibilità di realizzare proposte laboratoriali". È quanto si legge nella risposta del vicesindaco Andrea Savino (FI) alla mozione presentata dall’opposizione bocciata in consiglio comunale. S.D.