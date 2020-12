Il lockdown non ha trovato impreparata Mariangela Ravasi (nella foto), titolare di una piccola drogheria in via Leonardo Da Vinci. La sua attività commerciale ha potuto contare su di un’ampia vetrina web da visionare collegandosi al sito www.ravasidrogheria.com, operativo da quattro anni. Un piccolo supporto quello del web che va ad aggiungersi alla scelta a casa del cliente; attenzioni particolari ai suoi clienti che gli consentono poi di far quadrare il bilancio di fine anno. Tra i prodotti più richiesti spiccano i prodotti artigianali come i panettoni artigianali di Sicilia al pistacchio. "Quest’anno ci sono richieste per 100 panettoni artigianali - fa sapere -, per un piccolo negozio come il mio sono cifre importanti". Ordini online che giungono da tutto il territorio nazionale. "I prodotti che vendo - conclude - arrivano da piccole aziende da me selezionate. Sono sempre alla ricerca della qualità a un prezzo adeguato".

S.D.