Carabinieri e Guardia di finanza al Mind: dalla Regione 3,8 milioni di euro per una caserma

Milano – Un contributo di 3,8 milioni di euro (destinati ad Arexpo Spa) per la realizzazione di una caserma per carabinieri e Guardia di finanza all'interno dell'area Mind ( Milano Innovation District). Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale.

La delibera dà anche il via allo schema di Protocollo d'Intesa attraverso il quale ministero dell'Interno, Prefettura di Milano, comando Legione Carabinieri 'Lombardia', comando regionale Lombardia Guardia di finanza, Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Rho, Arexpo S.p.A. e Lendlease S.r.l. definiranno le modalità, le tempistiche e gli impegni a carico di ciascuno dei sottoscrittori per la realizzazione delle strutture.

"In un contesto urbano - ha detto l’assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi - che è destinato a diventare il 'distretto dell'innovazione', è evidentemente necessario garantire un adeguato e permanente presidio di ordine e sicurezza pubblica. Ogni giorno, qui, lavoreranno e vivranno almeno 80.000 persone che graviteranno attorno al nuovo polo ospedaliero 'IRCCS Galeazzi', alla Fondazione Human Technopole e al Campus dell'Università degli Studi di Milano e alle numerose aziende private che si insedieranno nell'area che aveva ospitato Expo. Innovazione, ricerca e formazione contribuiscono alla crescita economica del territorio e, per questo, le istituzioni devono mettere in campo tutte le azioni necessarie a far sì che questo avvenga nel modo migliore per tutti”.