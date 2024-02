Case comunali al setaccio. Blitz anti abusivi in via Marx

Controlli straordinari negli stabili comunali. Per verificare la presenza di occupanti abusivi, di accumulatori seriali, di violazioni dei regolamenti condominiali, di eventuali attività illecite che hanno preso base proprio all’interno dei caseggiati. Il primo intervento della polizia locale è avvenuto nel maxi palazzone di via Marx 606, 168 appartamenti nel cuore del quartiere di Cascina Gatti. In mattinata quattro pattuglie del comando cittadino hanno così svolto un servizio straordinario, finalizzato alla verifica della regolarità abitativa e del corretto utilizzo delle cantine. Da oltre due anni, infatti, gli abitanti del caseggiato denunciano l’incursione di gang o sbandati, che entrano nello stabile per spacciare, per nascondere droga o addirittura armi, per rubare nei locali interrati. Sono stati trovati anche giacigli di fortuna lì o sui balconi degli appartamenti vuoti al piano terra. Gli agenti hanno effettuato anche specifici controlli nelle aree comuni e nel parcheggio: anche in questo caso, da anni, gli inquilini dello stabile popolare segnalano la presenza di veicoli abbandonati e di microdiscariche con rifiuti e ingombranti lasciati nelle parti verdi, o tra i vialetti interni, causando degrado. Nel 2020 i residenti di via Marx 606 avevano anche raccolto le firme e presentato un esposto all’Ats, per le carenze igieniche.

L’operazione ha consentito l’ispezione di 94 alloggi e oltre 40 auto, con l’identificazione di 91 persone. È poi già cominciata la rimozione di 14 veicoli, che erano stati abbandonati dai proprietari nel posteggio. "Le irregolarità abitative emerse verranno approfondite nei prossimi giorni – ha annunciato il sindaco Roberto Di Stefano, che è stato presente durante il sopralluogo con i ghisa –. Abbiamo fatto controlli a tappeto nelle case comunali, mettendo al setaccio gli alloggi e le parti comuni. Questo è un altro passo importante per rendere la nostra comunità più sicura".

Quella di via Marx 606 è la situazione più critica, ma i blitz saranno organizzati anche negli altri caseggiati comunali. E ci sono già inquilini che chiedono a gran voce un intervento della polizia locale nei condomini di via Bixio e via Livorno.