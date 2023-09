Milano, esplosione a Cascina Monluè: 77enne investito da una fiammata mentre riparava l’auto

Milano, 30 settembre 2023 – Momenti di paura e tragedia sfiorata questa mattina a Cascina Monluè, storico casolare ancora abitato alla periferia est di Milano, diventato negli anni punto di riferimento per appuntamenti culturali e musicali nelle estati meneghine. Un viavai di mezzi dei soccorritori e dei pompieri preceduto dal boato di un’esplosione ha fatto temere il peggio.

Cosa è successo

Un uomo di 77 anni stava facendo manutenzione alla sua auto quando all'improvviso c'è stato un scoppio con una fiammata che lo ha investito. L’incidente è avvenuto in un cortile di un edificio di due piani annesso alla cascina.

Soccorsi

Il ferito è stato ricoverato per ustioni all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato portato con l'elisoccorso, in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio della vettura, che non ha coinvolto altre auto o lo stabile.