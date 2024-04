Casa, nasce il gigante della cooperazione abitativa

Con l’alleanza fra due storiche realtà milanesi del mutualismo cooperativo nasce un gruppo con un patrimonio di circa 3.500 alloggi tra indivisa e affitto e una “pipeline” di operazioni future per la realizzazione di circa 1.100 alloggi di cui circa 200 in edilizia residenziale sociale e circa 100 in edilizia economica e popolare, che si aggiungeranno ai circa 20mila alloggi realizzati negli anni dalle due realtà. Ieri, infatti, è stata sancita la nascita del Gruppo Cooperativo Ccl-Lum, attraverso la firma di un contratto di rete.

Lum (Delta Ecopolis) ha alle spalle 115 anni di storia. Consorzio Cooperative Lavoratori, invece, quest’anno celebra i 50 anni di attività. Due realtà che, si legge in una nota, "rimettono al centro la cooperazione abitativa per la crescita equa di Milano" attraverso una formula che prevede la costituzione di cooperative di abitanti soci finanziatori dei progetti di sviluppo immobiliare, con l’obiettivo di garantire case a prezzi più bassi rispetto al mercato.