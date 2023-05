Casa Manzoni ripulita dai volontari anti-writer. E oggi arriva Mattarella

Milano – In vista della celebrazione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni – celebrazione che oggi vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima al Cimitero Monumentale e poi a Casa Manzoni – i volontari anti-graffitti delle Associazione Angeli Del Bello Milano e del Coordinamento dei Comitati Milanesi sono entrati in azione per ripulire i muri della Casa natale dell’autore de “I Promessi Sposi’’ in via Visconti di Modrone 16.

Dopo oltre 15 mesi le scritte vandaliche, che nel frattempo sono anche aumentate, sono state cancellate. Un iter burocratico lungo e articolato, perché il Palazzo è vincolato, ma alla fine tutte le autorizzazioni dalla Soprintendenza sono arrivate. Non è la prima volta che Casa Manzoni è stata imbrattata e poi ripulita : era già accaduto nel nel 2014 e nel 2016.

In una nota si legge che il motto degli Angeli del Bello è “Difendere e Diffondere il Bello’’. "È stato naturale per noi schierarci in prima linea per fare questo regalo all’illustre scrittore nato a Milano", dichiara Simone Lunghi, presidente degli Angeli del Bello. "È per noi un’immensa gioia aver realizzato questo intervento – dichiara Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento Comitati Milanesi –. È la terza volta che denunciamo gli sfregi alla Casa Manzoni ma ora per noi essere intervenuti con rullo e pennello ci ha reso ancora più orgogliosi. Gesti semplici e concreti di cura e di rispetto della nostra città".