Casa di Comunità, porte aperte ai pazienti

L’Asst Rhodense ha attivato una Casa di Comunità in via Repubblica con la presenza di un team di professionisti. "Questa apertura si colloca in un’area densamente popolata e ad alto indice d’industrializzazione e potenzia l’offerta territoriale di servizi sociosanitari - ha sottolineato l’Asst -. Grazie al raccordo con i medici di base e i pediatri saremo in grado di migliorare la presa in carico dei pazienti". Nella struttura presenti un punto unico di accesso, ambulatori specialistici (diabetologia, neurologia, otorinolaringoiatria, urologia, ginecologia), servizi infermieristici, punto prelievi con accesso diretto, attività vaccinale e consultoriali, servizi di scelta e revoca e rilascio delle esenzioni. Presenti anche servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. La.La.