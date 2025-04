Casa di comunità. Inaugurato il punto prelievi

Un nuovo punto prelievi nella Casa di comunità di via Terenghi è stato inaugurato dall’Asst Nord Milano e sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 10 in libero accesso, senza prenotazione. All’evento di inaugurazione erano presenti i sindaci di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano e di Bresso Simone Cairo, insieme al personale medico sanitario. "Ogni anno oltre 35mila cittadini si rivolgono a uno dei punti prelievi Nord Milano presenti sul territorio di Cinisello - ha dichiarato Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst -. Raggiungiamo gli oltre 96mila cittadini, se consideriamo anche gli accessi agli altri punti prelievo sul territorio e nelle nostre Case di comunità". Da qualche anno, l’azienda sanitaria sta lavorando per incrementare questo servizio in tutto il Nord Milano. "Un evento a cui teniamo particolarmente: lavorare per una sanità di prossimità significa potenziare il territorio senza dimenticare l’ospedale in una logica di perfetta e reale integrazione - ha continuato Russo -. Il nostro lavoro quotidiano ci porta a ripensare e riprogettare i servizi per renderli utili, accessibili ed efficaci per i cittadini e il sistema nel suo complesso. In questo senso, il primo passo è avvicinare più possibile i professionisti ai cittadini sempre garantendo l’eccellenza di un grande ospedale".

A elaborare i campioni sarà sempre il Bassini. "Un servizio importante per tutta la comunità: più comodo, più rapido, più vicino, grazie alla disponibilità dei referti entro 24-48 ore anche sul fascicolo sanitario elettronico - ha sottolineato Ghilardi -. I nostri complimenti vanno alla direzione dell’ospedale Bassini e a tutto il personale sanitario per l’impegno e la visione. Portare la sanità sul territorio significa mettere davvero al centro le persone e i loro bisogni quotidiani". La.La.