Casa di Comunità a Cinisello. Inaugurato il polo della salute

Già nei mesi scorsi la sede si era arricchita di nuovi servizi: il punto unico di accesso, gli sportelli polifunzionali, la continuità assistenziale e il poliambulatorio con i medici di base. Oggi in via Terenghi la Casa di Comunità viene inaugurata nella sua nuova veste, dopo la fine dei lavori di riqualificazione previsti dal Pnrr. Con un investimento da 2 milioni di euro, l’edificio si estende su oltre 2mila metri quadri per diventare un punto di riferimento per la salute e il benessere dei cinisellesi. Da oggi si potranno trovare nuovi ambulatori specialistici (ginecologia, cardiologia, neurologia) e sarà attivato il centro prelievi.

"Oltre a questo, uno dei punti chiave dell’intervento sta nell’integrazione dei servizi sanitari e sociali: medici di medicina generale, personale della Casa di Comunità e Consorzio Ipis lavoreranno qui, insieme, per garantire una cura integrata e continua – hanno sottolineato dall’Asst Nord Milano -. Con l’integrazione di servizi sociali e sanitari, la Casa di Comunità diventa un centro operativo dove la salute, il benessere e l’assistenza alla persona sono al centro di ogni intervento". Anche per il sindaco Giacomo Ghilardi, "si passa così dalla semplice cura alla vera e propria presa in carico della persona, con una rete di supporto che integra assistenza medica, sociale e psicologica. Un impatto concreto sul territorio: la Casa di Comunità è un segno tangibile dell’impegno per una città più inclusiva, dove la salute di ogni cittadino è davvero una priorità".

Nei prossimi mesi diventerà operativo il nuovo centro prelievi e verranno man mano attivati diversi ambulatori specialistici. "Inauguriamo un primo tassello nel percorso di potenziamento della nostra rete territoriale - ha commentato Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano -. Questa iniziativa è la vera espressione di cosa le Case di Comunità devono essere: il luogo dove si integrano servizi e attività, dove cittadini e professionisti si incontrano, dove insieme alle amministrazioni comunali e alle associazioni disegniamo percorsi e costruiamo reti per offrire davvero una risposta corale alle esigenze della nostra comunità". L’anno nuovo sarà inaugurata la Casa di Comunità di Cusano Milanino, poi quella di Sesto San Giovanni e sono stati avviati i lavori a Cormano. Il prossimo weekend arriveranno gli alberi di Natale realizzati dagli utenti del dipartimento Salute mentale e gli addobbi saranno realizzati dalle scuole dei bambini diabetici del territorio, ai quali quotidianamente viene somministrata l’insulina a scuola.