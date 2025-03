Casa comunità: "A rischio i fondi del Pnrr"

Cantieri e ritardi alla Casa di comunità, ai quesiti del Movimento 5 stelle la risposta dell’assessore regionale Guido Bertolaso: "Cronoprogramma rivisto guardando ai target Pnrr: il completamento degli interventi entro la fine di marzo 2026 assicura i requisiti minimi di accreditamento per l’attivazione". Ma i timori pentastellati restano: "La risposta dell’assessore conferma i nostri peggiori timori – spiega Nicola Di Marco (nella foto) –: il prolungarsi dei tempi mette a rischio i finanziamenti ottenuti con il Pnrr".

Il Movimento 5 stelle aveva presentato un’interrogazione sulla situazione cantieri alla Casa di comunità all’ex Serbelloni (lavori finanziati per oltre 11 milioni di euro) a fine gennaio: lo “sfondellamento“ all’avvio delle opere, i servizi trasferiti, il cronoprogramma, i disagi. La risposta dell’assessore riassume lavori svolti, attività di consolidamento e messa in sicurezza, conferma il nuovo calendario e si sofferma sui servizi. "La direzione, in collaborazione con tutti i servizi aziendali coinvolti, ha adottato misure organizzative che hanno permesso di evitare la chiusura di qualsiasi servizio o l’annullamento di prestazioni. Alcune attività sono state trasferite temporaneamente al di fuori della sede, minimizzando i disagi per gli utenti". Ancora: "Per garantire il completamento dei lavori in sicurezza, potrebbero rendersi necessari ulteriori brevi e temporanei trasferimenti di alcuni servizi attualmente ospitati nella struttura. A tale fine è stato istituito un gruppo operativo con l’obiettivo di organizzarli per tempo". Di Marco: "È inevitabile che questi disagi abbiano avuto un peso in termini di erogazione dei servizi ai cittadini. Il caso ex Serbelloni è l’ennesimo esempio di come Regione Lombardia abbia deliberatamente scelto di abbandonare il servizio sanitario pubblico".

Monica Autunno