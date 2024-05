Casa Busca, avanti tutta col restauro. Chiuso il bando, al vaglio le offerte

Restauro di Casa Busca, termini scaduti, buste aperte, all’esame le offerte degli operatori. Si sono chiusi nei giorni scorsi i termini per la partecipazione al bando di gara del Comune: al centro il primo lotto di restauro dell’antica dimora gorgonzolese, che vale, da solo, un milione e trecentomila euro. Procedura in corso, e per ora nessun dettaglio. "Nei prossimi giorni - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi - saranno esaminati i requisiti di chi ha presentato l’offerta. Per l’affidamento occorreranno i tempi tecnici. Ma si prosegue". Mentre procede l’iter del restauro murario proseguono, in altra sede, i lavori al tavolo partecipativo per dare forma condivisa al futuro impiego dei locali ristrutturati. E proprio questa settimana, giovedì, dalle 17 alle 19, si terrà il primo tavolo di co-design frutto di un protocollo Comune-Politecnico, attività a latere promossa in seno a un percorso partecipativo in atto da settimane. Il primo incontro con le professioniste incaricate è dedicato ai giovani e agli studenti. Ne seguiranno altri: l’11 l’appuntamento è per i genitori di bimbi da 0 a 5 anni, per educatori dalle 10 alle 12 e per tutti i cittadini dalle 14 alle 16. Il bando in chiusura è relativo al progetto bis di restauro dell’edificio, frutto di una revisione dell’anno passato e approvato dalla Giunta a marzo. L’obiettivo, quello di mettere a disposizione della cittadinanza in futuro locali polifunzionali dove collocare non solo alcuni spazi e attività della biblioteca, ma attività culturali connesse.

L’investimento sul restauro, uno dei progetti speciali dell’Amministrazione Scaccabarozzi, sarà di un milione e settecentomila euro. Un milione e trecentomila circa sono destinati al solo primo lotto di opere. I lavori interesseranno i corpi di fabbrica a sud e ad est della Corte del Pino, che in passato furono la casa del custode e la scuola Olivetti, fino a raggiungere l’attuale biblioteca; nella seconda revisione di progetto sono stati inseriti anche il restauro della caratteristica torretta e la riqualificazione del giardino storico che si affaccia sull’entrata pedonale del parco Sola Cabiati. Le soluzioni ipotizzate dai progettisti hanno via via recapito le indicazioni della Sovrintendenza e dei vigili del fuoco. Il progetto esecutivo prevede l’eliminazione dei davanzali nelle arcate al pianterreno per garantire una maggior connessione con gli spazi aperti sul giardino e la realizzazione di un collegamento interno con l’attuale edificio della biblioteca.