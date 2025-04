Carugate, lotta alla pigrizia. In 50mila hanno fatto sport per le giornate del benessere

Si chiama Movement, si legge addio pigrizia, al programma di "remise en forme" gratuito di Insport hanno aderito in 50mila, una grossa fetta nell’hinterland. Sono ben sei i centri sportivi di cui si occupa il gestore in provincia - Carugate, Cassano, Melzo, Cormano, Segrate e Trezzano sul Naviglio – e tutti hanno partecipato al programma che promuove stili di vita corretti, a tavola e nel tempo libero. Tante iniziative, dal nuoto al fitness, e a disposizione dei più recalcitranti alla conversione, uno staff di istruttori. Tutto in un clima di divertimento, "senza barriere, limiti di età o di condizione fisica, è un’iniziativa per tutti". Il progetto in chiave locale ha coinvolto bambini, giovani, adulti, famiglie e cittadini che hanno avuto un solo compito: presentarsi nei giorni prescelti negli impianti preferiti.

"Lo sport come strumento di prevenzione è da sempre una nostra priorità - sottolinea la società - nonostante le gravissime ripercussioni dirette e indirette subite in questi anni prima a causa della crisi sanitaria poi di quella energetica, il piano non ha mai subito battute d’arresto e per noi è motivo d’orgoglio". L’obiettivo delle giornate infatti è "incentivare quante più persone possibile a prestare sempre più attenzione alla propria condizione psico-fisica come punto di partenza per abitudini di vita sane". Un modo per riconquistare un equilibrio e conservarlo grazie a scelte diverse e il movimento è in cima alla lista. Ma non solo, c’è anche l’alimentazione. "Gli appuntamenti hanno avvicinato tutti i partecipanti alla tavola che fa bene alla salute per correggere gli eccessi", ancora il gestore. Il tema di quest’edizione delle 100 giornate sportive, "Meglio piano che sul divano", ha spinto le strutture a fare di tutto "per fare alzare quante più persone possibile dal salotto". I pentiti della sedentarietà sono stati accolti a braccia aperte e aiutati a cambiare idea. Più cura di sé significa più salute, "ma anche più energia nella vita di tutti i giorni".

Barbara Calderola