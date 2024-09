"Cartelli sul ruolo di Milano nella Resistenza"

"Posizionare in corrispondenza di ogni ingresso stradale in città un cartello con la scritta “Milano, Città Medaglia d’Oro della Resistenza“, in modo tale che tutte le persone che arriveranno sapranno o si ricorderanno del ruolo che ha avuto questa città per la Liberazione dal nazifascismo e del prezzo che ha pagato in sofferenze, perdite, devastazioni". Questa la richiesta avanzata alla Giunta comunale da Marco Mazzei, consigliere comunale della Lista Sala, in un ordine del giorno firmato anche da altri consiglieri di maggioranza, sia del Pd sia di Europa Verde: Marzia Pontone, Alessandro Giungi, Natascia Tosoni, Monica Romano, Marco Fumagalli, Carlo Monguzzi, Roberta Osculati, Diana De Marchi e, ancora, Federico Bottelli.

La posa del cartello che ricordi il contributo dato dal capoluogo lombardo alla Resistenza è richiesta anche ai "varchi d’ingresso alla città negli aeroporti di Linate e Malpensa, nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Milano Porta Garibaldi" e "in più lingue" in modo da essere comprensibile anche agli stranieri. L’ordine del giorno indica, infine, anche una data per l’inaugurazione dei cartelli: "In prossimità del 25 aprile 2025", giorno in cui ricorre la Liberazione. Appena depositato, l’ordine del giorno sarà discussp solo nelle prossime sedute del Consiglio comunale. "Sono molto orgoglioso di questa proposta – fa sapere nel frattempo il suo primo firmatario, lo stesso Mazzei –, spero che l’ordine del giorno possa essere discusso presto in Consiglio.

Gi.An.