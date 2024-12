Carrozzina regalata al disabile di 13 anni

Il regalo anticipato di Natale è arrivato puntuale. Ieri mattina, gli agenti della polizia locale hanno consegnato una nuova sedia a rotelle al padre del tredicenne travolto alle 14.30 di venerdì in via de Nicola dalla Peugeot grigia guidata dal sessantunenne egiziano Sabri El Naggar, poi scappato e arrestato un’ora e mezza dopo per lesioni stradali e omissione di soccorso. L’adolescente ha riportato solo tre giorni di prognosi, ma la carrozzina è andata distrutta nell’impatto con la parte anteriore dell’auto. Nell’incidente è stata gravemente ferita anche la madre trentanovenne che era con lui: ha riportato la frattura del bacino e una lesione all’orbita facciale, lunedì sarà operata al Niguarda. Subito dopo lo schianto, avvenuto sulle strisce pedonali, il conducente, incensurato e con un lavoro da dipendente di un’impresa di pulizie, è sceso dalla macchina, si è avvicinato alla donna riversa a terra, ne ha girato il corpo per valutarne le condizioni e poi si è allontanato. N.P.