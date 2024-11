Carroponte, apre la Magia del Natale: un villaggio da 15mila metri e 90mila ingressi

Sesto San Giovanni (Milano), 5 novembre 2024 – Oltre un milione di luci per illuminare il Carroponte. A Sesto San Giovanni è già Natale. Apre al pubblico in una versione rinnovata e ancora più spettacolare “La magia del Natale”, un luogo incantato ideato e realizzato da Razmataz Live, in cui i sogni prendono vita tra incredibili show circensi, performance di pattinaggio, musical, canti di Natale e cori gospel. Il villaggio si estenderà su più di 15mila metri quadrati di superficie. Lo scorso anno sono stati venduti 90mila biglietti. Imperdibili saranno l’imponente ruota panoramica, la pista di pattinaggio, grande il doppio rispetto allo scorso anno, l’Ufficio postale, dove i bambini, seduti davanti a uno scrittoio, possono iniziare a dare forma alla loro lista dei desideri, la Casa di Babbo Natale, dove Santa Claus dà il benvenuto ai visitatori, guarda le stelle dal suo telescopio e pianifica il viaggio della notte più lunga dell’anno, e la Fabbrica dei Giocattoli, dove instancabili elfi operai sono intenti a costruire e perfezionare treni, bambole, orsacchiotti e tamburelli. Annesso alla fabbrica anche un negozio di giochi allestito da Donchisciotte. Un occhio di riguardo verso la tutela dell’ambiente sarà dato quest’anno dal mercatino di Natale equosolidale di Chico Mendes Altromercato, allestito nella grande crystal ball.

“Quest'anno abbiamo voluto abbassare il prezzo con un costo calmierato del biglietto, venendo incontro alle famiglie per il periodo storico che stiamo affrontando – racconta Antonio Murciano di Razmataz Live, ideatore e produttore –. Inoltre, abbiamo potenziato l'offerta degli spettacoli con tre show multidisciplinari che si ripetono più volte durante la giornata, coinvolgendo artisti provenienti da tutto il mondo. Vogliamo che ogni visitatore trovi un’esperienza indimenticabile e accessibile a tutti”. A fare da guida lungo le vie che si diramano in tutto il parco sarà il bagliore di migliaia di luci e, in particolare, di sontuose luminarie salentine a tema natalizio; un pizzico di Salento che si trasferisce a Milano portando il fascino dei suoi addobbi luminosi conosciuti e apprezzati nel mondo, a tal punto da essere attualmente candidati per diventare patrimonio culturale dell’Unesco.

Punto nevralgico sarà lo Chapiteau delle Meraviglie, una sfarzosa e antica tenda da circo perfetta per rievocare una magica atmosfera in grado di riportare indietro nel tempo. Al suo interno si terranno ogni giorno gli attesissimi spettacoli “Alice in Circusland”, show circense ispirato alla fantasiosa storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, e “Natale – The musical”, parodia del musical theatre ispirata ai musicarelli televisivi di tanti anni fa. Entrambi gli show sono ideati e diretti da Stefano Genovese, apprezzato regista di musical e rappresentazioni teatrali. Un grande capolavoro letterario prenderà invece vita sul palco principale del Carroponte, dove verrà allestito “Lo Schiaccianoci – Il classico sui pattini”, curato da Pattinaggio Creativo con la direzione artistica di Marta Bravin e Paola Fraschini. Uno show di 20 minuti dal forte impatto visivo, che tutti i weekend stupirà grazie alle acrobazie proposte sui pattini da atleti internazionali, campioni europei e mondiali, che daranno una declinazione nuova a un classico natalizio intramontabile attraverso una tecnica sportiva centenaria. Tra i professionisti che si alterneranno in pista, anche Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso, due volte campioni del mondo di pattinaggio artistico nella specialità “Coppia danza senior”. Infine, la sontuosa Spiegeltent Paradise, particolare struttura dei primi del Novecento, ospiterà spettacoli di illusionismo e magia per grandi e piccini, cori gospel e show di vario tipo. Qui, ad esempio, sarà allestito “Disincantate”, uno show acclamato da critica e pubblico che trasforma le iconiche protagoniste delle favole in donne ribelli e senza filtri, per sfatare il mito della "vita da principessa" indifesa e succube del proprio principe azzurro. Orari, tipologia e costo dei biglietti: Venerdì Dalle ore 15 alle 20 (ultimo ingresso alle 18): intero adulto: € 18 ridotto bambini (4 – 12 anni): € 14 pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini): € 60 bambini 0 – 3 anni: ingresso gratuito. Sabato e domenica Dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle 18): intero adulto: € 18 ridotto bambini (4 – 12 anni): € 14 pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini): € 60 bambini 0 – 3 anni: ingresso gratuito.