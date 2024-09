Carroponte, stagione in ripresa. Oltre 250mila spettatori e 25 eventi sul palcoscenico

Gemitaiz, Ermal Meta e Il Tre hanno chiuso l’estate el Carroponte. Un finale di stagione col botto per lo spazio nell’ex area industriale di via Granelli, punto di riferimento per il panorama musicale. "È terminata una stagione che ha confermato il riconoscimento dell’ importante impatto culturale nella metropoli, con una location di livello nazionale e una capienza ampliata a 12mila posti", commentaTiziana Seregni, amministratrice delegata della Carroponte srl. Grandi show e concerti, street food e feste a tema, hanno contribuito a spingere il numero delle presenze oltre i 250mila spettatori per una rassegna che quest’anno ha ospitato 25 eventi. "Una nuova stagione dopo un triennio di continua crescita: la programmazione ha infatti rispecchiato il trend degli ultimi anni, dando spazio a tantissimi generi musicali - sottolinea la società, che gestisce l’arena da alcuni anni -. Sul palco della storica venue di Sesto si sono alternati artisti appartenenti a generi diversi: dai Cccp ai The Cult, dai Nofx passando per Fulminacci fino a ospitare due eventi culto per gli amanti della musica elettronica, Circoloco e Boiler Room, tenendo un occhio di riguardo per eventi e feste a ingresso calmierato".

Eppure il cambio di format, rispetto alle origini di Carroponte, ha comunque penalizzato l’affluenza: nel 2017 Arci Milano aveva registrato quasi 500mila spettatori, il 40% in più rispetto al 2016, quando Carroponte aveva ottenuto il titolo di “arena estiva dell’anno“. Quell’anno il mese più attivo era stato proprio agosto, con oltre 50mila presenze, mentre negli ultimi anni la nuova gestione ha scelto di fermare quasi del tutto la programmazione nel mese centrale dell’estate. "Il 2024 ha segnato un punto di svolta importante nella storia del Carroponte – conclude Seregni –. Soprattutto dal punto di vista tecnico: abbiamo provveduto a migliorare impianto audio e luci e a sostituire il telo di copertura del palco, permettendo così l’uso di effetti come fiamme e pyro sul palco. La soddisfazione più grande è quella di essere finalmente riusciti a portare la capienza a 12mila spettatori, rendendo la location un imprescindibile punto di riferimento per gli eventi della città metropolitana di Milano".