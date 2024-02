Al Carrefour di piazzale Siena due colpi (tentati) in un’ora e mezza

Milano, 13 febbraio 2024 – Serata movimentata al Carrefour di piazzale Siena, zona Forza Armate, preso di mira per due volte nell'arco di un'ora e mezza. Il primo episodio è avvenuto lunedì sera, alle 20.15, quando un uomo e una donna hanno portato via della merce dagli scaffali per un valore di circa 200 euro. I due ladri sono stati bloccati alle casse dai dipendenti del negozio e dai vigilanti. Entrambi sono scappati lasciando la merce al supermercato.

Dopo circa un’ora e mezza si è verificata una tentata rapina: un italiano di 26 anni, in compagnia di altri giovani, ha preso alcolici senza pagarli. Un vigilante ha bloccato il giovane, che ha reagito con violenza. Infine il 26enne è stato arrestato dalla polizia di Stato per rapina aggravata, mentre i complici sono fuggiti. Il problema della sicurezza nei supermercati Carrefour aperti nelle ore serali e notturne è già stato segnalato più volte dai sindacati che hanno registrato un’escalation di episodi, legati in particolare alle reazioni violente di persone che vengono sorprese a rubare e si scagliano contro dipendenti e vigilanti. Problema finito anche al centro di incontri fra il colosso della grande distribuzione organizzata e i sindacati.