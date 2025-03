Carmine Gallo, com’è morto l’ex superpoliziotto che sapeva i segreti di mezza Italia: i risultati dell’autopsia

Milano – Sarebbe morto a causa di un infarto cardiaco Carmine Gallo, l’ex poliziotto al centro delle inchieste sul presunto spionaggio illegale messo in atto dall’azienda investigativa Equalize. I primi esiti dell’autopsia sul corpo, eseguita oggi 12 marzo, hanno quindi rilevato che si è trattato di morte naturale: non è emerso alcun segno di puntura o lesioni sul corpo. Al momento del decesso, avvenuto il 9 marzo, Gallo si trovava gli arresti domiciliari nella sua casa di Garbagnate Milanese.

Gallo, che aveva 66 anni, aveva vissuto due vite. Per trent’anni ha servito lo Stato come ufficiale di polizia chiudendo con successo diverse operazioni in Italia e all’estero contro la ‘ndrangheta e molte indagini per omicidio e rapimento: anche a lui si deve la risoluzione del delitto di Maurizio Gucci e la cattura del serial killer Michele Profeta.

La seconda vita l’aveva vissuta come investigatore privato, soprattutto per la società Equalize, finita al centro dell’inchiesta sui dossieraggi che ha rivelato l’esistenza di una rete di spionaggio illegale orchestrata proprio dall’agenzia investigativa milanese. L’azienda, in breve, avrebbe utilizzato accessi non autorizzati a banche dati riservate – anche per tramite di Gallo – comprese quelle con dati sensibilissimi del Ministero dell’Interno, per raccogliere informazioni su politici, imprenditori e persone di rilievo. Questi dati venivano poi venduti ai clienti interessati, generando profitti per milioni di euro.

Gallo aveva ammesso gli accessi abusivi alle banche dati, ottenuti pagando funzionari infedeli delle forze dell’ordine, ma aveva negato di essere il vertice di dossieraggi. Davanti agli inquirenti, oltre ai nomi degli spiati illustri emersi nei primi giorni dell’inchiesta, ne aveva rivelati di nuovi – tra politici e imprenditori – e avrebbe dovuto chiarire lo scottante capitolo dei rapporti con apparati dei servizi segreti italiani più o meno deviati.

Quando è morto, attendeva di essere convocato per un altro interrogatorio. L’autopsia si è resa necessaria proprio perché la Procura di Milano vuole fugare ogni dubbio sul decesso, dato che sia a seguito dell’inchiesta sia durante il passato poliziotto Gallo si era fatto tanti nemici.

Per la stessa ragione il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia Francesco De Tommasi, che con il collega Antonio Ardituro coordina l’indagine, ha ordinato il sequestro del telefono che Gallo usava per chiamare la legale, Antonella Augimeri, di quello della moglie, di un computer, di farmaci e cibo rimasto in frigo. Al momento, da quanto riferito in Procura, non sono venuti fuori elementi che spostano il quadro da quella che è ritenuta una morte naturale. Oltre agli esami autoptici, si attendono anche quelli tossicologici.