Carlotta Dessì, il ricordo di Federica Panicucci e Francesco Vecchi: “Ragazza incredibile, ha lottato tanto”

Milano, 7 febbraio 2024 – Redattrice di programmi Mediaset tra cui “Mattino cinque” e “Fuori dal coro”, Carlotta Dessì è scomparsa all’età di 35 anni dopo una lunga malattia, diagnosticata l’estate scorsa. Nella puntata odierna di “Mattino cinque”, i conduttori del programma, nonché colleghi della giornalista, hanno raccontato con immagini e ricordi personali chi fosse Carlotta Dessì. Visibilmente emozionati, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno parlato di una ragazza dal carattere incredibile: “Oggi tutti noi piangiamo la scomparsa di Carlotta Dessì che il 15 febbraio avrebbe compiuto 35 anni”.

I colleghi: “Ha lasciato davvero un vuoto”

"Ha lottato tanto, in tutti i modi. Carlotta era una ragazza dal carattere incredibile, divertente e anche un po’ matta ma nella maniera giusta per affrontare un mestiere come il suo, come il nostro” – ha commentato Francesco Vecchi. “Mi sento di dire che in ogni redazione in cui ha lavorato, Mattino 5, Fuori dal Coro, ha lasciato davvero un vuoto”. "Quando andavamo a trovarla in ospedale – ha continuato Vecchi – uscivamo e veniva da pensare che non potesse succedere niente di grave".

Anche Federica Panicucci ha preso la parola, ricordando di averla vista l’ultima volta a Natale, quando Carlotta era passata in redazione per salutare i colleghi: “Aveva quel sorriso che ti conquistava, che rassicurava”. Sia Panicucci che Vecchi hanno voluto ricordare non tanto il peso della malattia quanto piuttosto il carattere e la vitalità che hanno contraddistinto la vita e la carriera di Carlotta.

La malattia e l’ultima apparizione con Mario Giordano

La giornalista ha dovuto affrontare una malattia che in poco tempo non le ha lasciato scampo: la diagnosi l’estate scorsa l’aveva costretta a sottoporsi a cure che non le hanno permesso di continuare il lavoro per le redazioni Mediaset. L'ultima apparizione era stata lo scorso dicembre, nel programma di Mario Giordano, dopo essere stata dimessa dall'ospedale: "Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Sicuramente non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno", aveva detto in quella occasione, al fianco di Giordano che per ora non ha ancora commentato la scomparsa della collega.

Nel profilo Instagram del conduttore di “Fuori dal coro” balza all’occhio la foto profilo che lo ritrae proprio insieme a Carlotta, in occasione dell’ultima apparizione pubblica.