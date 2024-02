Carlotta Dessì morta, il toccante ricordo di Mario Giordano: “Ci hai dato una lezione di coraggio. Aiutaci da lassù”

"Stasera è dura andare in onda, è morta Carlotta Dessì la nostra giovane e brava inviata, aveva 35 anni e nel giro di pochi mesi una malattia se la è portata via” ha detto ieri Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro ricordando in apertura di trasmissione la prematura scomparsa della giornalista, stroncata da un male. La notizia della morte di Carlotta ha fatto in breve il giro dei social e commosso tutti i colleghi che avevano lavorato con lei a Mediaset. In mattinata, ieri, l’avevano ricordata Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ma l’omaggio più toccante è arrivato in serata, con il monologo-ricordo di Giordano.

"Di fronte a tutto questo, ha poco senso tutto quanto – ha proseguito Giordano con gli occhi lucidi per la commozione menter sullo sfondo scorrevano le immagini di Carlotta –. È difficile trovare un senso, è difficile andare in onda. Tutti i ragazzi che stanno lavorando faticano a trovare la forza, ma siamo convinti di doverlo fare e di dover fare la trasmissione più bella possibile proprio per Carlotta e per quello che ci ha insegnato non solo durante tutta la sua vita professionale e umana, ma fino all'ultimo per il coraggio e la tenacia, per l'ostinazione, la determinazione, per il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, di guardarle in faccia, di non avere paura. Carlotta si collegava tutti i giovedì alla riunione di Fuori dal coro e ci ha dato una lezione infinita di coraggio, di determinazione, di cui noi ora dovremmo ogni giorno essere all'altezza. Carlottina aiutaci da lassù ", conclude Giordano mandando un bacio verso l'alto.

Mario Giordano ricorda Carlotta Dessì, la giornalista morta a 35 anni

Sullo sfondo scorrono le immagini di Carlotta Dessì impegnata nei collegamenti e nei servizi per la trasmissione di Rete 4 e alla fine il saluto "Ciao Carlotta", accanto all'immagine sorridente della giornalista sarda. I funerali di Carlotta Dessì verranno celebrati domani, venerdì 9 febbraio alle ore 11 nella chiesa di San Leone a Milano.

