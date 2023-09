Carlos Sainz rapinato a Milano, recuperato l'orologio da mezzo milione

Il ferrarista Carlos Sainz è stato rapinato dell’orologio dopo il Gran Premio. Ore 20.30 di ieri, uscita dell’Armani Hotel di via Manzoni, Quadrilatero della Moda, pieno centro di Milano. Il 29enne spagnolo, maglia rossa del Cavallino, era in compagnia del suo assistente quando tre ladri marocchini gli hanno strappato dal polso il cronografo da mezzo milione di euro. Sainz ha inseguito i fuggitivi aiutato anche da alcuni passanti. Bloccati i rapinatori e recuperato l’orologio, il pilota ha poi fatto denuncia in questura.