Milano dedica lo studentato al beato Carlo Acutis

Milano, 12 settembre 2023 – “Carlo amava Milano e si sentiva milanese e in quanto tele veglierà su questo Studentato”. La struttura inaugurata l’anno scorso in via Barrili, grazie ad la proprietà Aler e all’azienda che la gestisce EtateTorent, oggi porta il nome del Beato Carlo Acutis, ragazzo appassionato di informatica che aveva dedicato la sua vita ad aiutare i più deboli, scomparso a causa di una leucemia fulminante a soli 15 anni quando era studente al liceo classico Leone XXIII.

La cerimonia di intitolazione si è tenuta in presenza dei genitori, del presidente Fontana, dell’arcivescovo di Milano e di altre autorità meneghine.