"Cari giovani, solo uniti vinceremo le sfide"

In occasione del 9 maggio, Festa dell’Europa, la panchina europea con i colori e i simboli dell’Unione Europea, 12 stelle gialle in campo blu, è stata collocata e inaugurata nel Parco Europa a Rho alla presenza della parlamentare europea Patrizia Toia. Il progetto "Panchina Europea in ogni città" ha preso il via a Lecco a maggio 2021 in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo. "L’ambizione è di raggiungere tutti i Comuni italiani, a Rho non potevamo che pensare al parco Europa - ha dichiarato il vice sindaco Maria Rita Vergani - l’obiettivo è quello di sviluppare il senso di appartenenza delle giovani generazioni. E’ importante ricordare i valori di coesione e sviluppo che dalla sua nascita l’Europa rappresenta:viviamo un tempo di difficoltà e problemi che non possono essere superati se non insieme". Ro.Rampini