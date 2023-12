Carambola sulla tangenziale. Anziano ferito, code chilometriche

Carambola di auto sulla tangenziale ovest: tre mezzi coinvolti, un ferito grave portato via con l’eliambulanza e altre quattro persone contuse. Tutto è accaduto poco prima delle 10.30 tra le uscite di Corsico-Gaggiano e quella di Vigevano-Lorenteggio, in direzione nord. Sul posto sono state inviate anche diverse ambulanze oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada. Secondo una parziale ricostruzione, tre veicoli si sono scontrati sulla corsia di sorpasso, originando un tamponamento a catena. Una delle auto si è scontrata con un carroattrezzi, rimanendo incastrata. Il ferito, un uomo di 88 anni, è stato trasportato all’ospedale Niguarda ma sarebbe fuori pericolo. L’incidente, in orario di partenze per il ponte, ha provocato code di circa 8 chilometri in direzione Nord. Mas.Sag.