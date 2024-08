Crisi dello sharing a Milano: cala il noleggio di auto e crolla quello dei motorini

Forse sarà il futuro della mobilità, ma la condivisione è lontana da incarnarne il presente. Il report dell’Amat (Agenzia della mobilità, dell’ambiente e del territorio) appena pubblicato certifica una crisi in atto della filosofia sharing a Milano. Continua a giugno 2024 la diminuzione dell’uso di mezzi in sharing: -6,3% per le auto rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il dato negativo è migliore dei crolli a doppia cifra degli scorsi mesi (-19,7% ad aprile con un tonfo di -23,3% a maggio). Sono 3.430 le auto disponibili al momento, gestite da 4 principali operatori (Enjoy, ShareNow, E+Share, Zity). “Un’approfondimento condotto da Amat nei mesi scorsi ha fatto emergere un cambiamento nelle abitudini da parte di chi adopera le automobili in condivisione. Ci sono meno accessi, ma in compenso si è allungata la durata del noleggio” fanno sapere dall’assessorato alla Mobilità.

Segno meno anche per gli scooter (-17,2%). “Una delle ipotesi sul mese di giugno è che il cattivo tempo possa aver scoraggiato il loro utilizzo” dicono dal Comune. Saranno i report successivi a confermare se invece è un trend discendente. La flotta attuale gestita da eCooltra conta 1.700 mezzi. Peggio di tutti sembrebbero fare i monopattini (-57,6%) ma la percentuale è da contestualizzare: “Questo dato risente anche per il mese di giugno della presenza in strada, rispetto al 2023, dei mezzi di un solo operatore dopo la decadenza dell’autorizzazione a esercitare l’attività a due società per mancata attuazione degli impegni assunti con il Comune di Milano, non avendo messo in strada monopattini con le caratteristiche che avevano presentato in sede di gara” filtra dall’assessorato alla Mobilità. Al momento la disponibilità è solo di 2mila “tavolette“ gestite dall’operatore Dott, contro le 6mila presenti l’anno scorso quando sul mercato c’erano anche gli operatori Bolt e Voi.

In controtendenza, cresce del 2,6% l’uso delle bici in condivisione che conta un’offerta di 5.430 Bike MI e 8mila due ruote in free floating (targate Bolt, Dott, Ridemovi e Lime). Tra auto, scooter, biciclette e monopattini sono circa 20.500 veicoli in città in condivisione: 146,5 ogni 10mila abitanti. Ad essere aumentati a giugno sono stati i viaggiatori sui mezzi pubblici (+2,8%) e gli accessi ai parcheggi scambiatori, saliti del 6,6%, un trend in crescita superiore anche a quello di maggio (rispettivamente +2,2 e +6,1%).

Dall’analisi dell’Amat si evince che sono diminuiti gli accessi di auto inquinanti nel centro di Milano. A giugno c’è stata una diminuzione del 3,4% in Area C, mentre sono rimasti praticamente stabili (-0,3%) quelli in area B, la ztl che include la maggior parte della città.