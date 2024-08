“Cappotto“, serre solari e fotovoltaico per gli alloggi comunali di via Sartirana

Il Comune di Rho è stato selezionato dal bando regionale Ecosap per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico del fabbricato comunale di via Sartirana 7. Gli interventi finanziati ammontano a circa un milione e 440mila euro, ottenuti dal bando della Regione Lombardia con i fondi europei. Tra gli interventi previsti sull’immobile anche quelli per migliorare il comfort abitativo. Il Comune di Rho è uno dei sei Comuni che hanno vinto il bando Ecosap per l’eco-efficientamento energetico dei fabbricati dell’edilizia pubblica. “Ecosap“ consiste in un investimento da 20 milioni di euro per finanziare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità e decarbonizzazione di edifici destinati a servizi abitativi pubblici di proprietà delle Aler e dei Comuni lombardi.

A Rho il bando finanzierà diversi interventi che interessano il fabbricato di via Sartirana: isolare le superfici opache verticali e orizzontali mediante tecnologia a cappotto, trasformare gli attuali balconi esposti a sud in “serre solari“, sostituire i serramenti. Sono previsti anche altri interventi: l’inserimento di valvole termostatiche comandate mediante sistema wireless, un nuovo sistema di ventilazione, la sostituzione degli scaldacqua individuali con sistemi del tipo a condensazione, un intervento sul sistema di illuminazione comune e l’installazione di impianti fotovoltaici.

La spesa complessiva dell’intervento presso lo stabile di via Sartirana è di un milione e 560mila euro e sarà cofinanziata dalla Regione e dal Comune di Rho. La spesa a carico della Regione Lombardia sarà di circa un milione e 440mila euro, finanziata mediante la partecipazione al bando regionale. Invece la spesa a carico del Comune di Rho sarà di 120mila euro, importo corrispondente al progetto manutentivo programmato dal Comune per l’anno 2023. "L’ottenimento del finanziamento del bando Ecosap è un ottimo risultato per il Comune di Rho – spiega Nicola Violante, assessore al patrimonio – che dimostra attenzione nei confronti della qualità degli immobili di edilizia pubblica. Interventi e investimenti importanti sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista sociale".

Davide Falco