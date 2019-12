Milano, 27 dicembre 2019 - Per accogliere l'arrivo del nuovo anno, il 31 dicembre piazza Duomo sarà teatro del concerto-spettacolo "Milano Capodanno For Future", il primo Capodanno d'Italia attento alla sostenibilità, tanto nei messaggi quanto nell'organizzazione. Una grande festa aperta a tutta la città. Un grande evento dedicato alla sostenibilità promosso e realizzato dal Comune di Milano, la cui organizzazione è affidata ad Artificio23 e che vede la partecipazione di Rai Radio 2 come radio ufficiale dell'evento.

La serata avrà inizio alle ore 20 con il Social Dj Set, format di Billboard Italia con cui il pubblico sceglierà, tramite Instagram stories, le tracce del dj set della notte di Capodanno. Un'iniziativa che parte dalle piattaforme social di Billboard Italia e che coinvolge tutti coloro che vorranno ballare sulle note delle proprie canzoni preferite l'ultima notte dell'anno. Durante la serata si assisterà ad una vera e propria battle in cui Stefano Fisico farà ballare il pubblico coi brani più votati dagli utenti in tempo reale. A seguire, dalle ore 21, inizieranno i concerti con il live di Myss Keta; Coma_Cose, formazione milanese che sta raccogliendo grandi consensi e che arriva da una serie di sold out estivi, e infine Lo stato sociale. Il "2020 che vorrei" vedrà alla conduzione Filippo Solibello, voce storica del mattino di Rai Radio2, che sarà accompagnato da Ludovica Azzali direttore di Radio Immaginaria, web radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni. L'ingresso in piazza Duomo sarà consentito fino alla capienza massima di circa 20mila persone. Il concerto termina alle ore 00.15, per consentire ai partecipanti di utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti.

Che 2020 vogliono quelli che oggi nel mondo hanno vent'anni? Questa sarà la domanda che riecheggerà sulla piazza e nell'etere per tutta la sera. Attraverso i contributi video di ragazzi e ragazze che in tutte le parti del mondo sono impegnati in prima linea nelle battaglie per la salvaguardia del nostro pianeta e che scorreranno sui maxi schermi, sarà costruito un grande mosaico dei desideri per l'anno che verrà. A loro testimonianza sarà presente sul grande palco di piazza Duomo l'attivista per il clima Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua generazione al vertice sul clima dell'Onu e all'Assemblea Generale. Oltre agli attivisti saranno coinvolti tutti coloro che, attraverso una call to action lanciata attraverso i canali di Yes Milano e Rai Radio 2, saranno invitati a postare un video su Instagram con gli hashtag #CapodannoForFuture #MilanoForFuture, per raccontare il loro buon proposito per un futuro migliore per tutti noi. I migliori video verranno selezionati per vivere Milano Capodanno For Future 2020 da un'area riservata sotto il palco.

L'attenzione all'ambiente - spiegano gli organizzatori - sarà massima, non solo nei contenuti, ma anche nella produzione dell'evento aderendo alle linee guida e i dettami di Legambiente, di recente sviluppati per rendere "piu' sostenibili" i grandi concerti e i grandi eventi pubblici. Tutto questo sarà realizzato attraverso una serie di azioni concrete con l'aiuto anche di Amsa, Amat, A2A e MM che stanno partecipando a vario titolo al progetto con le loro attività e pratiche orientate all'ecosostenibilità.