“Falò con i rifiuti e allacciamenti abusivi all’elettricità”: sgomberato capannone in via Novara occupato da 20 abusivi

Milano, 24 marzo 24 marzo 2025 – Questa mattina, lunedì 24 marzo 2025, la Polizia locale di Milano è intervenuta nuovamente in via Novara 75 dove si trova un capannone occupato abusivamente (si tratta di una ex autorimessa di Atm) in attesa della realizzazione di un supermercato di un noto marchio. Gli occupanti, una ventina di persone, si sono allontanati spontaneamente. Non ci sono stati, secondo quanto riferito dal Comando di piazza Beccaria, momenti di tensione.

Le segnalazioni

Nelle scorse settimane Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche e Cura del territorio del Comune di Milano, aveva organizzato un incontro di verifica anche perché erano stati segnalati falò accesi con i rifiuti presenti e soprattutto, negli ultimi giorni, un allacciamento abusivo alla centralina elettrica per il rifornimento della corrente. Nei prossimi giorni la proprietà metterà in sicurezza gli accessi al capannone e in attesa che le murature siano realizzate la Polizia locale presiederà l'area per evitare nuove occupazioni.

I controlli

L'intervento di oggi è l'ultimo di cinque controlli nell’area: il 20 marzo scorso uno degli occupanti era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nel corso di un sopralluogo per il ripristino della rete dopo un furto di energia elettrica dovuto a un allacciamento abusivo.