"Nomadi nel terreno vuoto: sgomberare"

Montagne di immondizia e rifugi di fortuna. Questa la situazione immortalata in via Novara 75, dove si trova un terreno con un capannone e un fabbricato che, apprendiamo, è di proprietà del Comune, il quale dopo un avviso pubblico lo ha ceduto in diritto di superficie per 30 anni a un soggetto, che si è poi rivolto a un operatore della grande distribuzione per realizzare un’attività commerciale. Ma al momento l’iter non va avanti. E il luogo è stato occupato abusivamente "da mesi, da decine di rom. Non solo c’è degrado, con rifiuti, ma anche un’aria irrespirabile per la combustione di materiali inquinanti accanto alle case. Bisogna procedere con urgenza allo sgombero" sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Bestetti. "Il soggetto privato da anni sta provando a riqualificare l’area con un progetto che viene continuamente respinto dallo Sportello Unico per l’Edilizia. Non è accettabile che siano a pagare i residenti del quartiere".

"Una situazione nota – risponde al Giorno la presidente del Municipio 7, Silvia Fossati –: prima dell’estate scorsa sono iniziate ispezioni e il terreno è stato ripulito più volte. Prima di Natale abbiamo allertato la polizia locale, che ha svolto sopralluoghi, e la polizia di Stato per l’incremento di passaggi serali e notturni. Quanto allo stallo: era stata già programmata una riunione tra Comune, operatore privato e Municipio. L’incontro (che sarebbe già dovuto avvenire ma è stato rimandato) avverrà tra una decina di giorni. L’attenzione è alta". M.V.