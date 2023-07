Caos tutta la notte a Pero: Sos dei residenti

L’ultima in ordine di tempo è stata una rissa tra stranieri, proprio in piazza Marconi. Il video girato da un cittadino e pubblicato sui social è diventato virale in pochi minuti. Da settimane schiamazzi, musica ad alto volume, assembramenti nelle ore serali e notturne sono diventati motivo di proteste e disagio da parte dei residenti di Pero. Succede nel centro abitato, nell’area intorno all’ex scuola Marconi e nel giardinone di via Sempione. Ma anche tra via Figino e via Sempione, tra via Sempione e via Alessandrini, in via fratelli Bandiera e via Pisacane. Tante le segnalazioni arrivate in Comune e alla polizia locale, compresa la foto scattata da un cittadino che ritrae un senzatetto che dorme nei giochi dei bambini in un parco pubblico. Disturbo della quiete pubblica e degrado: il Comune è intervenuto con diffide formali ai proprietari di pub e locali che non rispettano orari di chiusura e decibel della musica. Chiedendo, anche, alle forze dell’ordine maggiori controlli nelle ore serali. "Un paese vivo in cui la gente si incontra, si diverte e fa festa di per sé è un fatto positivo - dichiara l’assessore al Commercio Santino Cappadone - tuttavia i proprietari e i gestori di locali e pubblici esercizi dovrebbero fare in modo che siano sempre rispettate le regole scritte e anche non scritte della convivenza civile con i residenti". Dentro e fuori dai locali, controlli anche sulle bande che si danno appuntamento in piazza Marconi e fanno rumore fino a notte fonda. "Monitoriamo con grande attenzione quello che accade nella nostra città e le segnalazioni dei cittadini sono molto preziose per avere informazioni utili - dichiara il sindaco Maria Rosa Belotti - mi confronto spesso con le forze dell’ordine per dare voce alle preoccupazioni della nostra comunità e per condividere le forme migliori che ciascuna istituzione pubblica, per la sua parte, può mettere in campo".

Roberta Rampini