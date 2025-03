Caos trasporti: "Attendiamo la convocazione"

Disservizi ferroviari o "buchi" nel trasporto sovracomunale su gomma, "resta aperto il tavolo prefettizio, attendiamo una nuova convocazione. Potrebbe arrivare a breve". È Melzo il Comune individuato, a suo tempo, come referente dell’Adda Martesana al tavolo permanente sui problemi del trasporto pubblico locale istituito in prefettura. Le prime riunioni si erano tenute a fine anno, l’ultima in febbraio. Le schede di segnalazione dei 28 Comuni di bacino sono nelle mani del sindaco Antonio Fusè. "Sono state raccolte a fine estate e nei tempi stabiliti inoltrate. Riguardano problematiche comuni, come quelle dei disservizi ferroviari ma anche questioni specifiche sul trasporto sovracomunale su gomma: zone poco servite, o difficoltà di aree specifiche a raggiungere ospedali, o poli scolastici superiori. In questo senso, per esempio, avevo avuto una segnalazione dal Comune di Truccazzano". Fusè fu alfiere negli anni scorsi di più di una "crociata" con altri sindaci di zona per i problemi dei pendolari della ferrovia. "Per quel che riguarda la città che amministro è il problema maggiore. Non si può dire che si sia risolto. Diciamo che, rispetto a un periodo in cui ero stato subissato di segnalazioni, il momento è più tranquillo. D’altro canto, le problematiche di linee sovraccariche sono state ufficializzate, attendiamo che si risolvano". Il tavolo: "Ho perso una riunione per motivi di salute. Ma sin dall’inizio ho avuto modo di esprimere il mio apprezzamento al prefetto e torno a farlo. Un tavolo allargato chiama ciascuno alle sue responsabilità. Ha già prodotto dei risultati e altri credo ne produrrà". M.A.