Il surreale canestro di Paderno Dugnano: dietro a un muretto e col tabellone montato al contrario

Paderno Dugnano (Milano) – Un canestro che entra di diritto nella storia. Così La Giornata Tipo, celebre pagina Facebook dedicata agli appassionati di basket con oltre 45mial follower, definisce il canestro apparso a Paderno Dugnano, alla periferia di Milano.

Il canestro col tabellone al contrario montato a Paderno Dugnano

Un canestro che, diciamo così, in effetti spicca per originalità. Fissato sull’erba, al di là di un muretto e con la ciliegina del tabellone montato al contrario “Il fissaggio sicuro nell'erba, il muretto comodo per infortuni con non meno di 20 mesi di prognosi, il barbecue (sullo sondo, ndr) per chi sta in panchina, e il tabellone montato alla rovescia, sono tocchi di classe incredibilmente straordinari”, ironizza La Gionata Tipo, scatenando un’ondata di commenti sempre tra l’ironico e l’incredulo.