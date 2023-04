Milano, cane passeggia sui tetti in centro: la lupa Nina salvata dai Vigili del fuoco

Milano – Spettacolare salvataggio dei Vigili del fuoco nel cuore della città dove un lupo cecoslovacco di 3 anni e 40 chili di peso, è scappato dalla terrazza di un attico al sesto piano in via Boccaccio 14, per “passeggiare” sui tetti fino ad arrivare al palazzo del civico 18, dove finalmente è stato messo in salvo dai pompieri.

“Nina ama godersi il sole”

“Nina è un cane molto vivace – spiega Luca Simondi, dentista e medico estetico milanese – ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivata a tanto. Non so cosa le sia passato per la testa, anche perché lei ha paura del vuoto e delle altezze. Abito in questa casa da tre anni e so che lei con la bella stagione ama stare fuori e godersi il sole, quindi a volte quando esco e so che non mi devo assentare per tanto tempo le lascio aperta la finestra del terrazzo. Ovviamente consideravo la terrazza sicura visto che c’è una ringhiera piuttosto alta. Ma evidentemente non è bastata e sto già organizzandomi per mettere un’ulteriore protezione e renderla sicura al 100%. Ricevo la telefonata di Alessandro, il mio vicino, che, con fare molto concitato, mi dice di tornare subito a casa, raccontandomi cosa stava succedendo. Ovviamente mi sono precipitato lì e i pompieri mi hanno fatto salire sul tetto in modo che Nina vedendomi si tranquillizzasse. Lei non è riuscita a venirmi incontro perché era nella parte bassa del tetto e io in quella più alta e poi era paralizzata dalla paura. Comunque meglio che non si sia mossa perché per lei sarebbe stato molto pericoloso. Sono saliti i pompieri con l’autoscala e l’hanno messa in salvo loro. Non so veramente come ringraziarli, sono stati degli angeli”.

“L’ho vista camminare sui tetti”

“A un certo punto dalla finestra di casa mia ho visto un lupo che camminava sui tetti delle case di fronte – racconta Chiara, avvocato d’affari -. Non potevo credere ai miei occhi. Sinceramente all’inizio ho temuto il peggio per il cane, ma per fortuna i pompieri sono stati bravissimi”.

I cavi delle antenne

Nina nella sua passeggiata ‘tra le nuvole’ ha anche mangiato i cavi delle antenne di Sky posizionati sui tetti delle case. “Mi sono scusato con tutti i vicini e ho promesso che ovviamente farò sistemare tutto al più presto, a mie spese ovviamente”, conclude il padrone della lupa cecoslovacca.