Candidati amministratori, pensate all’importanza del treno e dei servizi connessi Nell'articolo si sottolinea l'importanza del trasporto ferroviario per i comuni lombardi e l'incidenza sullo sviluppo locale. Il pendolarismo è visto come un'opportunità per vivere in zone meno congestionate, ma è necessario garantire condizioni adeguate. Sindaci e aspiranti sindaci sono chiamati a promuovere e valorizzare i territori.