Canale Villoresi. Torna l’acqua fino a settembre

Esiti delle istanze di "dispensa idrica" ufficializzati e pubblicati, ultime manutenzioni su canali e condotte eseguite, e una "commissione irrigua" consortile già convocata per la settimana per le ultime messe a punto tecniche: al via la stagione irrigua, canali e navigli pronti ai rilasci d’acqua nei campi. Il calendario dei rilasci, corredato di ore e giorni, si apre in concomitanza con le semine e chiuderà come ogni anno a settembre.

Nessun sos acqua all’orizzonte, "situazione ben diversa - così lo staff del Consorzio est Ticino Villoresi - da quella di qualche anno fa, quando si dovette far fronte a una pesantissima siccità. Ma certo, quello relativo alla disponibilità idrica è un dato costantemente sotto monitoraggio". È lungo pagine e pagine e riguarda l’intera rete dei navigli e canali lombardi, dal Grande al Bereguardo, dal Basso Pavese al Villoresi al Naviglio Martesana, l’elenco delle istanze d’acqua presentate entro i termini di marzo da aziende agricole e coltivatori.

Per ogni zona un allegato dettagliato: soggetto richiedente, canale di riferimento, bocca di approvvigionamento, tipologia di richiesta, accoglimento o, nel caso di bocciatura, motivazioni, in alcuni casi legate a situazioni di morosità, in altre a problemi tecnici. Le modalità di rilascio sono differenti a seconda di contesto e infrastruttura di riferimento. Un ultimo incontro con gli agricoltori si è tenuto nelle scorse settimane. La riserva idrica sempre un dato sotto la lente. "È sempre leggermente sotto media - così Carla Colombo degli uffici del Consorzio del Villoresi -, ma la pioggia c’è, il clima è in linea. Sappiamo, per esperienza, che basta poco per modificare lo scenario. Ma non dovrebbero esserci problemi".

M.A.