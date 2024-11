Canale inquinato dagli scarichi delle fogne . Assemblea pubblica con il consigliere Festa

Quel canale inquinato dagli scarichi fognari della vicina zona industriale, a che punto siamo con la risoluzione del problema? Se lo chiedono Wwf, Legambiente Lombardia e associazione per il Parco agricolo Sud Milano che, per fare il punto sullo stato della roggia Colturana, hanno organizzato questa sera un’assemblea pubblica. Appuntamento alle 20.30 a Colturano, nei locali della parrocchia Sant’Antonio, in vicolo Rossi 1. All’incontro parteciperà anche Paolo Festa, consigliere della Città Metropolitana di Milano con delega all’ambiente. È stato inoltre invitato il sindaco di Colturano Giulio Guala. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione su un episodio d’inquinamento ambientale "che resta in attesa di un lieto fine", dicono gli organizzatori della serata. La vicenda del canale contaminato da una serie di scarichi non autorizzati si trascina ormai da tre anni. A.Z.