Camposanto sistemato a tempo di record

Ripristino a tempo di record: messo in sicurezza l’edificio pericolante del cimitero, tornato agibile giusto per il periodo di Ognissanti. L’annuncio l’ha fatto il sindaco Pierluigi Costanzo sui canali sociali per raggiungere il maggior numero di pievesi. Un’ala del cimitero era stata interessata nei giorni scorsi dal cedimento strutturale di una palazzina. Un iniziale cedimento del terreno con un avvallamento che aveva messo in pericolo la struttura che ospita i loculi. Un intervento massiccio durato quattro giorni ha permesso ieri mattina l’apertura del cimitero in tutte le sue parti per la soddisfazione dei parenti dei defunti che hanno potuto deporre fiori e luini. L’edificio era stato prima transennato per evitare che i visitatori si avvicinassero e successivamente sono cominciati i lavori per puntellare le pareti e consentire un intervento di messa in sicurezza. I tecnici comunali avevano rilevato alcune criticità strutturali tali da rendere preferibile l’interdizione per precauzione. Così per mettere in sicurezza la struttura, evitare crolli e consentire in questi giorni le visite ai defunti è stato realizzata una sorta di gabbia metallica per garantire la staticità. Nei prossimi giorni poi partiranno i lavoro di consolidamento.

Mas.Sag.