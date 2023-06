Campioni di matematica "E ci siamo anche divertiti"

di Massimiliano Saggese

I giovani studenti della 2^E campioni di matematica. I 18 alunni della scuola media dell’istituto comprensivo Luini si sono classificati al primo posto del Rally matematico transalpino, giunto quest’anno alla trentesima edizione. Una kermesse che ha coinvolto quasi seimila alunni e centinaia di classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano e hinterland, Pavia e Lodi. Soddisfatti e felici gli studenti e le insegnanti Nellina Lisistano e Paola Carongiù che hanno conseguito l’ambito traguardo per la loro categoria, mancato per poco negli anni precedenti, superando brillantemente le tre prove della gara. Una lunga tradizione per l’istituto comprensivo Luini, che ogni anno riesce a portare in finale molte classi. "Siamo orgogliosi dei risultati dei nostri alunni – commenta il preside Salvatore Canzonieri – ed è molto importante l’aspetto formativo nella gara. Nelle prove c’è molta logica, i ragazzi si confrontano con la realtà dei problemi, mettendo in campo quello che studiano, collaborando attivamente tra loro. Nel nostro istituto hanno partecipato undici classi della scuola primaria di via Cervi e sei della scuola secondaria di primo grado della Luini".

Il Rally matematico non è solo una gara ma un’occasione per affrontare la matematica in modo giocoso, per potenziare le capacità logiche e di problem solving, per imparare a lavorare in team, valorizzando le potenzialità dei singoli. La preparazione alla gara contempla un grande lavoro educativo e didattico, che i ragazzi affrontano con favore, stimolati dall’aspetto competitivo e apprezzato dai docenti. "Questa competizione dedicata alla matematica ha diverse valenze e permette di affrontarla in modo diverso e divertente – spiega Daniela Besana, vice preside –. I problemi devono essere spiegati, i passaggi devono essere evidenti, non è sufficiente dare il risultato. È un grande allenamento per capire ed esporre gli argomenti". L’associazione Rally matematico transalpino, presieduta da Ester Bonetti, opera sul territorio da oltre 30 anni. Offre formazione agli insegnanti, produzione di materiale didattico da utilizzare sia a casa che a scuola e modalità nuove per approcciare la matematica attraverso lo strumento del gioco.