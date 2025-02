Campioni da premio al gran Galà

Tutto pronto per la serata di domani, il "Gala degli sportivi novatesi" al teatro comunale. L’associazione mondodisabile.it, l’Inter club di Novate, con il patrocinio del Comune, hanno pensato di premiare alcune persone di Novate che si sono distinte a livello nazionale nello sport. I nomi dei premiati sono Andrea Calabrese, Martina e Erika Ghezzi, Giorgia Venturini, Nicole Reina, Mattia Canela, Gianmichele De Mauro, Laura Giuliani, Ettore Menicucci, Jacopo Sangiovanni e Lucia Polini.

Riconoscimento anche a tutte le associazioni sportive, mentre ospiti speciali saranno Laura Paris (nella foto), ginnasta che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e i ragazzi del Centro diurno disabili che praticano sport come equitazione, golf, bocce. Sarà inoltre consegnato un premio speciale alla memoria del pugile Renato Galli. Interverrà poi Pierluigi Arcidiacono, autore del libro "Milano atmosfere 1970-1972 - L’Inter spaziale". L’ingresso è a offerta libera e il ricavato servirà ad acquistare una sedia basculante per consentire ai ragazzi del centro diurno disabile di effettuare la doccia. Presenteranno la serata Veronica Anelli e Lorenzo Cavalli con i giornalisti Davide Falco e Alex Scotti. Ore 21, sala teatro Testori di via Vittorio Veneto.

D.F.