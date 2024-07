Campionessa italiana di artistica: "Olimpiadi in tv, una folgorazione"

È di Bollate la campionessa italiana di ginnastica artistica. Si chiama Sara Trentin, ha 17 anni e gareggia per la Csb Bollate, nella categoria “LA avanzato Senior2”. Il podio è stato conquistato nei giorni scorsi a Rimini alle finali nazionali dei campionati Silver, durante l’evento "Rimini in festa".

Quando hai iniziato a praticare ginnastica artistica?

"Nel 2016, a dieci anni. È successo grazie alle Olimpiadi viste in televisione e sono rimasta folgorata. Così ho cercato dei video su YouTube e un po’ alla volta, durante l’estate, ho iniziato in spiaggia e in mare a provare da sola alcuni esercizi base".

E poi?

"Ho chiesto alla mia famiglia la possibilità di iscrivermi a un corso di ginnastica artistica e per quattro anni mi sono allenata a Novate. Dopo sono arrivati gli anni del Covid e stando a casa, ho perso interesse".

Ma alla fine hai ripreso...

"L’anno dopo il Covid è stato di meditazione. Ho deciso di riprendere, questa volta a Bollate, anche se c’era il timore di essere troppo grande per riuscire a riprendere. Erano passati tre anni dall’ultimo allenamento e avevo perso agilità, il mio corpo si era irrigidito. Però ho voluto mettermi alla prova e ho ripreso ad allenarmi nella società Csb di Bollate a settembre 2023, con quattro allenamenti a settimana".

Le cose però sono andate bene, giusto?

"Decisamente si. All’inizio ho avuto dei problemi alle ginocchia, gambe, caviglie, mani. Non ero più abituata ad allenarmi. Ho messo però tanta determinazione e a marzo sono arrivate le prime medaglie e poi la possibilità di passare ad allenarmi con il gruppo di ragazze più grandi e ho accettato. Sempre 4 allenamenti a settimana, ma di tre ore al posto di due. All’inizio avevo paura di non riuscire a conciliare lo studio e invece è andata bene".

Scuola conclusa con ottimi voti, com’è andata invece a Rimini?

"La gara consisteva nell’esercizio alla trave, corpo libero, volteggio e le parallele. Alla trave potevo dare di più, ma ero molto emozionata. Poi sono riuscita a concentrarmi e gareggiare bene. Questa vittoria è la cima di una serie di positività che sono arrivate dopo che ho ripreso a praticare sport. Mi ha fatto bene per la scuola, per la vita, sono più serena e positiva. Devo ringraziare la Csb per la possibilità e la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto".

"Sara ha iniziato con noi da quest’anno con tanto entusiasmo e voglia di fare, difficile da trovare a questa età, in cui ci sono tante distrazioni dallo sport. "È stato semplice allenarla", hanno detto le sue allenatrici Martina, Estelì e Daniela.