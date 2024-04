Campionati di apnea a Cagliari. Varedo seconda in assoluto. Zaffaroni, è record mondiale

Nord Padania Sub Varedo seconda assoluta ai Campionati Italiani di apnea disputati a Cagliari. Chiara Zaffaroni ha vinto tutte le distanze Speed, con la miglior prestazione mondiale nella 4x50 in 1’33’’72. Denis Shao ha conquistato il titolo italiano nei 100 speed e il bronzo nella 8x50, due argenti per Lorenzo Caronno nei 100 speed e nella 4x50, mentre Aurora Ricciardelli seconda su tutte le distanze. Igor Zoli ha dominato tutte le gare giovanili centrando il pass per i mondiali di Belgrado. Silvio De Sanctis